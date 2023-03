Vermiste man (68) bij De Bloemert kwam niet door misdrijf om het leven (update)

Foto: Wijkagent Siard Heidanus via Twitter (@WA_Korrewegwijk)

Aan het einde van de donderdagmiddag is bij De Bloemert in Midlaren het lichaam van de vermiste man (68) gevonden, waar al een aantal dagen naar werd gezocht. Vrijdagochtend laat de politie van Drenthe weten dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

Meerdere hulpdiensten waren sinds ongeveer 17.00 uur ter plaatse bij Jachthaven De Bloemert voor een zoekactie. Bij de zoektocht werd ook een traumahelikopter ingezet. Rond 19.00 uur werd duidelijk dat het lichaam van de vermiste man is gevonden.

De ochtend na de zoekactie bij De Bloemert is duidelijk dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie heeft het onderzoek dan ook afgesloten.

De man was sinds zondagochtend 11.00 uur vermist. De politie haalt alle foto’s van de man die afgelopen dagen werden verspreid van haar mediakanalen. De dienst roept anderen op hetzelfde te doen.