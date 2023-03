Verkoop bedrijfskavels in de regio flink gegroeid

Foto Andor Heij. Bedrijventerrein het Witte Lam

In de regio Groningen – Assen is vorig jaar 23 hectare aan bedrijfskavels uitgegeven. Dat is flink meer dan het jaar ervoor, toen 16,5 hectare werd verkocht. Dat blijkt uit de Bedrijventerreinenmonitor.

In de gemeente Groningen ging het om bijna 7 hectare, in Assen om ruim 6 hectare en in de gemeenten Midden-Groningen, Noordenveld en Westerkwartier in totaal om 9 hectare. De verwachting is dat ook dit jaar weer een flinke hoeveelheid grond zal worden verkocht.

De groeiende verkoop betekent dat de regio zich zal moeten bezinnen op de toekomst. Carine Bloemhoff, wethouder van Groningen en voorzitter van het regionaal overleg: “Als regio zullen we moeten bepalen waar we nog ruimte kunnen bieden aan groeiende bedrijven. Daarbij kijken we waar we nog nieuwe bedrijventerreinen kunnen toevoegen, maar zeker ook hoe we de ruímte op onze bestaande terreinen kunnen vergroenen, verduurzamen en beter kunnen benutten.”