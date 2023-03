Verhuizing Iederz in volle gang, inboedel oude locaties onder de veilinghamer

nieuws

Foto: Henk Tammens

De verhuizing van werk- en leerbedrijf Iederz naar een nieuwe locatie is in volle gang. Een groot van de iventaris van de oude locaties gaat nu onder de veilinghamer.

Iederz werkte de afgelopen jaren vanuit panden aan de Van der Hoopstraat, Peizerweg en Hooghoudtstraat. De panden vergden veel onderhoud en bijbehorende kosten waarop besloten werden om een nieuw pand te realiseren op de hoek van de Uppsalaweg en de Silkeborgweg. De nieuwe locatie is, op wat laatste werkzaamheden na, inmiddels klaar. In januari is de houtafdeling, die gevestigd was aan de Van der Hoopstraat, al verhuisd. Daarna volgden de andere locaties.

Tweehonderd kavels

In het nieuwe gebouw is geïnvesteerd in nieuwe, duurzame machines en zijn kantoren opnieuw ingericht met veelal meubels van gerecyclede materialen. Materiaal en machinist die niet meeverhuisd zijn, en dus overbodig zijn, gaan de verkoop. Iederz heeft besloten om de complete inboedel aan te bieden op een viertal veilingen van onlineveilingmeester.nl. De eerste twee veilingen zijn inmiddels online. Op deze veilingen worden bij elkaar ruim tweehonderd kavels aangeboden, variërend van diverse verpakkings- en sealapparaten, gereedschappen, stellingmateriaal tot ijzerwaren en isolatiemateriaal.

Kijkdag

Donderdag wordt er een kijkdag georganiseerd. Deze vindt plaats van 14.00 tot 15.30 uur op de oude locaties. Volgens een woordvoerder van onlineveilingmeester gaat het om de eerste twee kavels. De eerste kavel is hier te vinden, de tweede is hier te zien. Later volgen nog twee kavels.