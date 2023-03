Verdachten van diefstal uit Stad lopen tegen de lamp bij controle fietsenwinkels

nieuws

Foto via Gemeente Groningen

Bij een controle van ingebrachte fietsen door de gemeente en de politie zijn donderdag twee verdachten van fietsendiefstal aangehouden.

Dat laat het basisteam Groningen-Centrum van de politie vrijdagochtend weten.

De gemeente en politie namen vier gestolen fietsen in beslag. Ook werden twee verdachten aangehouden: een 30-jarige en 33-jarige man uit Groningen. Zij moeten zich gaan verantwoorden voor de gestolen fietsen.

Agenten en medewerkers van de gemeente hielden donderdag een controle op het zogeheten Digitaal Opkopersregister. Daarin moeten handelaren van verschillende soorten tweedehands goederen hun producten invoeren. Als blijkt dat het product matcht met een aangifte voor een gestolen product, krijgt de politie automatisch een bericht. De actie bij twee fietsenwinkels in de Stad van donderdag was een doelgerichte actie, in het kader van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.