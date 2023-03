Verdachte schietpartij Peperstraat nog voortvluchtig

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De verdachte van de schietpartij die in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvond bij een horecagelegenheid in de Peperstraat is nog voortvluchtig. Dat laat de politie zondagmiddag weten.

De politie heeft in de zaak nog veel vraagtekens. Zo is bijvoorbeeld nog altijd onbekend of er mensen gewond zijn geraakt. De melding van een schietpartij kwam rond 04.00 uur binnen op de 112-meldkamer. Agenten gingen daarop massaal ter plaatse en de horecagelegenheid werd ontruimd. “We zijn direct begonnen met een uitgebreid onderzoek”, vertelt een politiewoordvoerder. “Dit onderzoek willen we heel nauwkeurig uitvoeren.” Daarbij is de Forensische Opsporing betrokken, die in de straat onderzoek doet.

Om antwoord te krijgen op de vragen komt de politie graag in contact met mensen die iets gezien hebben. Ook komt men graag in bezit van camerabeelden. Dit kunnen beelden zijn van bewakingscamera’s maar ook van mensen die toevallig op dat moment in de straat een foto of filmpje maakten. Zij kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Ook is het mogelijk om via Meld Misdaad Anoniem contact te zoeken. Dit kan op telefoonnummer 0800 7000.