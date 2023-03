Venus en Jupiter: “Ik schrok toen het om 17.00 uur bewolkt werd, maar gelukkig was de samenstand goed te zien”

nieuws

Jupiter en Venus waren dinsdagavond duidelijk vanuit Stad aan de westelijke hemel te zien. Foto: Robbert Kuiper

Er werd woensdagavond veelvuldig naar de westelijke hemel gekeken. De planeten Venus en Jupiter naderden elkaar, waarbij rond 19.30 uur de samenstand maximaal was.

“Er is veel interesse voor. En dat moet mij heel erg deugt”, vertelt sterrenkundige Jeffrey Bout. “Op zo’n avond als deze zit ik wat te kijken op sociale media, en dan zie ik veel berichtjes en foto’s over dit onderwerp voorbij komen. Dat vind ik mooi.” De samenstand is ook bijzonder te noemen: “De twee planeten naderden elkaar, maar bleven uiteindelijk toch nog een beetje op afstand van elkaar. Overigens ter geruststelling, we hebben het over een optisch bedrog, want de afstand tussen Venus en Jupiter is gigantisch. Overigens schrok ik wel een beetje. Om 17.00 uur werd het ineens bewolkt. En toen dacht ik, het zal toch niet. Maar rond 19.30 uur, toen de samenstand maximaal was, toen was het gelukkig boven Stad helder.”

“Ook de komende dagen nog goed te zien”

Bout: “Venus, die in het begin van de avond rechts stond, die was helderder. Daarbij moet gezegd worden dat Jupiter ongeveer elf keer zo groot is als Venus, maar veel minder helder was, omdat die planeet veel verder weg staat. En het loonde vanavond om naar de hemel te kijken. Eigenlijk had je er ook een goede verrekijker bij moeten pakken. Dan had je kunnen zien dat Jupiter vier maantjes heeft. Rechts had Venus gestaan, die geen manen heeft. Maar mocht dat vanavond niet gelukt zijn, ook de komende dagen zijn de twee planeten nog samen te zien. Ze bewegen wel langzaam verder uit elkaar, waarbij Jupiter wegzakt, dus zo dichtbij als vandaag, zo zul je ze niet meer zien.”

“Komende jaren genoeg moois te zien”

De volgende keer dat Venus en Jupiter als één ster te zien zijn is in 2040: “Dat duurt nog een hele tijd. En dat wekt ergens de indruk dat er de komende jaren niks gaat gebeuren. Nou, dat is niet zo. Als je het hebt over zichtbare planeten dan heb je het behalve over Venus en Jupiter ook over Mars en Saturnus. Samensmelten in verschillende formaties zullen de komende jaren vaker voorkomen. Dus er is de komende jaren nog genoeg moois te zien.”

Links Jupiter met de vier manen: Callisto, Ganymedes, Io en Europa, rechts de planeet Venus, 1 maart 2023. pic.twitter.com/bJPMX44NNm — 💫 theo jurriens 💫 (@wegisdezon) March 1, 2023

En bijna raken Jupiter en Venus elkaar. Hoewel, het is zo’n 77 jaar vliegen om van de één bij de ander te komen. Maar vanuit aards perspectief is het heel bijzonder. pic.twitter.com/syOksFbQjt — Bert Nederveen (@bertnederveen) March 1, 2023