Velocitas koploper af na nieuwe thuisnederlaag

Foto Martijn Minnema: Velocitas leed opnieuw een thuisnederlaag

In de tweede klasse leed Velocitas zijn tweede (thuis)nederlaag op rij. Het kost de Groen-Witten de koppositie. Twee weken geleden was Marum met 1-4 te sterk, vanmiddag ging het tegen LTC wederom mis, 1-3.

Velocitas-LTC 1-3 (0-1)

Velocitas is de kampioensvorm kwijt. Net als twee weken terug wisten ze weinig kansen te creëren en oogde het spel slordig en nerveus. De kansen waren voor rust schaars, al wist LTC zo nu en dan nog wel eens een vloeiende aanval op de mat te leggen, zoder dat daar groot gevaar uit voortkwam.

In de 34′ minuut treuzelde Nick Elderman bij het uitverdedigen en dat leverde LTC een doelpunt op, Richard Mulder schoot raak, 0-1. Kort voor rust was Velocitas dicht bij 1-1 maar had het pech toen de lat geraakt werd.

Na rust veranderde het spelbeeld niet. Velocitas had de bal maar wist daar tegen het gegroepeerd verdedigende LTC niks gevaarlijks mee uit te richten. LTC counterde na een uur zelfs naar 0-2 toen Marc Heerings na een fraaie aanval raak schoot. Daarmee leek LTC tegen het machteloze Velocitas de buit binnen te hebben.

In het laatste kwartier kwam Velocitas dan eindelijk een beetje los. Het leverde in de 78′ minuut aansluitingstreffer op toen invaller Firas El Jawashi scoorde.

Velocitas zette nog aan, grote kansen bleven uit, maar het was wel dreigend. In de 90′ minuut viel de treffer echter aan de andere kant. LTC counterde naar 1-3 (doelpunt Lars Uineken) en had de buit nu wel binnen. Velocitas zakt naar plek drie en moet volgende week uit naar nummer twee, Drenthina. Die hebben één punt meer dan Velocitas. Koploper is nu Achilles 1894 met drie punten voorsprong en een wedstrijd meer dan Velocitas en Drenthina.