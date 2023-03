nieuws

Foto: 112 Groningen

In een woning aan de Berkenlaan in Selwerd is vrijdagochtend brand ontstaan. De brandweer wist de brandhaard snel te doven, maar kon schade in de woning niet voorkomen.

De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een defecte magnetron. Niemand raakte gewond, maar het incident zorgde wel voor veel rook in de woning. Daardoor ontstond flink wat schade, waarvoor stichting Salvage werd ingeschakeld.