Veel huishoudens maakten gebruik van energiebesparende maatregelen

Foto Andor Heij. Verwarming.

Veel huishoudens in Groningen hebben de afgelopen tijd gebruik gemaakt van energiebesparende maatregelen en tips. Dat meldt de gemeente Groningen.

In 2022 wisselden 18.000 Groningers vouchers ter waarde van 50 euro in voor energiebesparende producten. Het afgelopen half jaar bezocht ook één op de tien huishoudens één van de meer dan vijftig energie-uitdeelacties. Daar werden onder meer spaarlampen en radiatorfolie weggegeven. Dat gebeurde door Duurzaam Groningen in samenwerking met woningcorporaties en initiatieven uit de wijk.

Klussers van de energieklusbus en energiefixfiets monteerden de spullen thuis bij de mensen die dat niet zelf konden. Daarnaast gaven energiecoaches bij vijfhonderd Groningers gratis bespaartips.

“Met de weggeefacties, de vouchers, de energiecoachgespreken en de energietoeslagen hebben we heel veel huishoudens kunnen helpen om direct en blijvend energie te besparen”, aldus wethouder Philip Broeksma. “Dat was hard nodig, want bij veel gezinnen stond het water aan de lippen door de gestegen energieprijzen’”.