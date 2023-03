Vanaf zaterdag HPV-vaccinatie halen zonder afspraak in Stad

nieuws

Bron: OOG Radio & Televisie

Jongeren in de leeftijd van 19 tot en met 26 jaar kunnen vanaf zaterdag een HPV-vaccinatie halen in het vaccinatiecentrum aan de Osloweg zonder dat ze daarvoor een afspraak hoeven te maken. Voor vaccinaties op andere locaties in de provincie is nog wel een afspraak nodig.

Het zonder afspraak vaccineren in Stad valt zaterdag samen met HPV Awarenessday. Deze dag is in het leven geroepen om het bewustzijn over HPV te vergroten. Het is het startschot van een week waarin er op verschillende locaties in de provincie gevaccineerd wordt. HPV staat voor humaan papillomavirus. Iemand die het virus heeft merkt er meestal niks van, maar het virus is wel heel besmettelijk. In sommige gevallen kan een infectie leiden tot kanker. De vaccinatie tegen HPV beschermt goed tegen zes soorten kanker, waaronder baarmoederhalskanker, penis- en anuskanker. HPV kan zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomen.

In 2023 kunnen de vaccinaties kosteloos door jongeren van 19 tot en met 26 jaar gehaald worden. Wie niet in deze doelgroep valt, en voor de mensen die na 2023 een vaccinatie willen hebben, bedragen de kosten een paar honderd euro. Alle meisjes en jongens krijgen op de leeftijd van tien jaar een uitnodiging via het Rijksvaccinatieprogramma. De HPV-vaccinatie bestaat uit twee prikken. Tussen de vaccinaties zit minimaal 150 dagen. Jongeren die de komende dagen een eerste vaccinatie halen, krijgen over enkele maanden een sms-bericht om hen eraan te herinneren om een tweede afspraak te maken.