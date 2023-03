Vanaf maandag rijstrook minder op A7 tussen Hoogkerk en Stad: “Rekening houden met files”

nieuws

Foto: Google Maps

Wegverkeer op de A7 van Drachten richting Groningen moet vanaf maandag rekening houden met vertraging en files. Tussen Hoogkerk en Stad is de komende twee weken slechts één rijstrook beschikbaar.

“Vooral tijdens de ochtend- en avondspits verwachten we files vanwege deze afsluiting”, meldt Groningen Bereikbaar. “Automobilisten die Groningen als eindbestemming hebben zouden er goed aan doen om hun auto op P+R Leek te parkeren en vanaf daar verder te reizen met het openbaar vervoer. De bussen kunnen op de A7 via de vluchtstrook langs de file rijden.”

Eén rijstrook

Vanaf maandag 06.00 uur rijdt het verkeer op de A7 tussen Hoogkerk en afrit 36 Groningen-West via één rijstrook. Op dit moment rijdt het verkeer al via versmalde rijstroken, vanaf maandag gaat één van de rijstroken dicht, waardoor er één strook overblijft voor verkeer richting Groningen. De situatie duurt tot vrijdag 24 maart 20.00 uur. Vanaf dan rijdt het verkeer weer via versmalde rijstroken.

Werkzaamheden

De afsluiting is nodig omdat er aan de weg gewerkt gaat worden. Zo worden er nieuwe lichtmasten geplaatst, en worden er ook palen ingeheid voor de definitieve portalen waar straks verkeersborden aan komen te hangen. Komend voorjaar volgt er een vergelijkbare afsluiting die dan een maand gaat duren. Ook zullen dan enkele op- en afritten afgesloten zijn.