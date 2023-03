Van nonnenkap tot batikjurk: Ontwikkeling vrouwenmode in Groningen te zien tijdens historische modeshow in Museum aan de A

nieuws

Foto: Stichting Oud-Oranje

Het Museum aan de A organiseert op 1 april, in samenwerking met Stichting Oud-Oranje, de kostuumshow ‘Emancipatie aan de A’. In de show laten tien dames de ontwikkeling van de vrouwenmode in Groningen zien.

De vrouwen tonen jurken, rokken, broeken en ensembles, geïnspireerd op de verhalen uit de tentoonstelling Vraauwlu – Groningers die je wil kennen. Gastheer Albert Kool van de Stichting Oud-Oranje neemt bezoekers mee naar verschillende tijden, van de nonnenkappen uit 16e eeuw tot de jaren zestig van de vorige eeuw.

De show is gratis toegankelijk voor museumbezoekers en wordt drie keer opgevoerd, om 13.30, 14.30 en 15.30 uur. En het museum benadrukt: de modeshow op 1 april is geen grap!