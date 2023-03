Van Mesdagkliniek opent zaterdag de deuren tijdens open dag

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Altijd al eens achter de deuren van een forensisch psychiatrisch centrum willen kijken? Zaterdag wordt die mogelijkheid geboden waarop tien centra en klinieken in het land hun deuren voor het publiek openen, waaronder de Van Mesdagkliniek in Stad.

Het is niet voor het eerst dat er een open dag wordt gehouden. Door de coronacrisis konden er in de voorbije jaren echter geen open dagen gehouden worden, nu is dat wel weer mogelijk. Bezoekers kunnen tijdens de open dag een kijkje achter de muren nemen en antwoorden krijgen op vragen over tbs, behandeling en veiligheid. De open dag bestaat uit een rondleiding waarbij bezoekers door medewerkers en patiënten worden meegenomen langs de woonafdelingen, therapieruimtes en de werkplaatsen. Ook kunnen er vragen worden gesteld.

Om van de open dag gebruik te maken konden geïnteresseerden zich tot uiterlijk eind-februari inschrijven. De interesse was zo groot dat de open dag al snel helemaal vol was.