Vakbondsleden ‘eten huis op’ bij protestactie op Stationsplein

Foto: Mirre van de Klok

Leden van vakbond FNV aten dinsdagmiddag symbolisch hun eigen huis op bij een protestactie op het Stationsplein.

Met de actie, die plaatsvond ‘voor de deur’ van het kantoor van het UWV, wilde de vakbond laten zien dat de regeling ‘Inkomensondersteuning Oudere Werknemers’ niet per 1 januari 2024 moet worden afgeschaft. Dat deden de vakbondsleden door een symbolisch ‘huis’ op te eten, verbeeld met snoepgoed op een kartonnen huisje. Dat staat volgens de vakbond symbool voor de situatie waar oudere werknemers door overheidsbeleid in terecht komen.

‘Aanleiding voor regeling is alleen maar groter geworden’

De IOW (Inkomensondersteuning Oudere Werknemers) is bedoeld voor ouderen (60+) die na hun WW-periode langer werkloos of arbeidsongeschikt zijn. De regeling is gelijk aan bijstandsniveau, maar niet afhankelijk van het inkomen van andere mensen in een huishouden, een eigen huis of spaargeld.

De regeling werd in het leven geroepen nadat de WW-periode werd ingekort van vijf naar twee jaar, omdat ouderen minder kans maken om opnieuw een baan te vinden. Dat is volgens vakbond FNV nog steeds aan de orde. Sterker nog: volgens de vakbond is het probleem alleen maar erger geworden.

“Werkgevers nemen nauwelijks werkzoekende 60-plussers aan”, laat Jorg Heijmink Liesert weten namens de vakbond. “Pas als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, dan staan ze weer op de stoep, omdat mensen dan goedkope arbeidskrachten zijn voor werkgevers en uitzendbureaus. Na 1 januari 2024 zullen 60+’ers die hun werk kwijtraken de rekening gaan betalen van dit kabinetsbeleid. Ze zullen straks bijvoorbeeld hun huis moeten opeten.”