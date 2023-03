Vakbonden: “Deze week geen stakingen in het openbaar vervoer”

Foto: Joris van Tweel

Er wordt deze week definitief niet gestaakt in het openbaar vervoer. Dat hebben vakbonden FNV en CNV maandag laten weten. Volgens de bonden vinden er nog altijd gesprekken plaats met de werkgevers in het openbaar vervoer.

Vakbond CNV laat weten dat er in de gesprekken goede stappen worden gemaakt. De onderhandelingen over een nieuwe cao zaten lange tijd muurvast. Sinds twee weken zit men weer om tafel. De vakbonden eisen onder andere een hoger salaris. FNV eist een loonsverhoging van 16,9 procent voor een cao voor een jaar, het CNV eist 14 procent verspreid over achttien maanden. De bonden willen naast meer loon ook maatregelen om de hoge werkdruk onder buschauffeurs te verlagen. Naast de cao openbaar vervoer wordt er ook onderhandeld over een nieuwe cao MultiModaal, waar het treinpersoneel in het Noorden grotendeels onder valt.

De gesprekken zouden eigenlijk afgelopen vrijdag afgerond worden. De vakbonden hebben zichzelf echter meer tijd gegeven. Mochten de gesprekken geen resultaat hebben, dan zal het werk weer neer worden gelegd. Voor volgende week wordt dan op maandag, woensdag en vrijdag het werk neergelegd.