Vakbond FNV: “Connexxion-directie intimideert stakers in Groningen”

Foto: Connexxion

Werknemers van Connexxion Taxi Service in Groningen, die de afgelopen maanden gestaakt hebben, hebben te maken gekregen met intimidatie. Dat stelt vakbond FNV.

Diverse werknemers hebben de voorbije maanden het werk neergelegd om een betere cao af te dwingen. Naderhand werden deze werknemers door de directie van het vervoersbedrijf op het matje geroepen. “Ze moesten komen uitleggen waarom ze gestaakt hebben”, vertelt FNV-bestuurder Meindert Gorter. “Dat is pure intimidatie en volstrekt onacceptabel.” De FNV heeft via een brief aan Connexxion laten weten dat deze handelwijze onacceptabel is en dat hiermee gestopt moet worden. “Dat de directie het vervelend vindt dat er is gestaakt, is prima. Maar medewerkers op het matje roepen omdat ze gebruik hebben gemaakt van een grondrecht, gaat echt veel te ver.”

Gorter geeft aan dat als de werkgever vragen heeft over de stakingen, zij zich dan kunnen wenden tot de bestuurders van de FNV. “De werknemers, onze leden, hebben gestaakt omdat zij de eisen van FNV ondersteunen. Voor, tijdens en na de actiedagen hebben wij veel contact met de stakers gehad. Als Connexxion wil weten waarom de werknemers hebben gestaakt, kunnen ze met ons contact opnemen. De stakingen kwamen voort uit een cao-conflict, waarbij een grote meerderheid van de FNV-leden het eindbod van de werkgevers afwees en een ultimatum stelde voor een betere cao. Als Connexxion doorgaat met de intimidatie beraadt FNV zich op verdere stappen.