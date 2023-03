‘Unieke Sport Dag’ Haren laat mensen kennismaken met aangepaste sport

nieuws

Foto: Alesia Kozik via Pexels

Mensen met een beperking kunnen op zaterdag 25 maart in Beatrixoord terecht om een sport of sporthulpmiddel uit te proberen.

Het gaat om een samenwerking tussen het platform Uniek Sporten, Welzorg, Huis voor de Sport Groningen en Stichting BEA. Die hebben de handen ineen geslagen om mensen met een beperking te helpen met het zoeken naar een voor hen interessante sport.

Bezoekers kunnen deze dag vrijblijvend kennismaken met onder meer framerunning, handbiken, roelstoelbasketbal rolstoeltennis, paragolf en zumba. Ze kunnen ook handbikes, sportrolstoelen en running frames uitproberen. Er zijn diverse presentaties en ook een gesprek met een beweegcoach en WMO-consulent is mogelijk.

Tijdens de sportdag vindt ook de start plaats van Matchpoint Sportmaatje. Daarbij kunnen sporters met een lichamelijke beperking die hulp nodig hebben om te sporten (onder meer omkleden of vervoer) of samen willen sporten, in contact komen met een vrijwilliger.