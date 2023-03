Unieke schoolopdracht: met graffiti een schutting verfraaien

De kinderen van het Leon van Gelder aan de Diamantlaan hadden een wel héél creatieve dinsdagmiddag. De leerlingen mochten een schutting aan de Friesestraatweg verfraaien met een groot kunstwerk.

Dit was een praktische opdracht van school en daarom hadden de kinderen zich goed voorbereid. Van tevoren maakten de kinderen schetsen, zodat de schutting uiteindelijk één mooi geheel zou worden.

Ondanks de voorbereidingen liepen de tekeningen op de schutting uiteindelijk erg uiteen. “De combinatie is bijzonder”, vertelt docent Elroy Gramsbergen. “Van de Martinitoren tot aan een hamburger van de McDonalds: het is vanaf nu allemaal te zien vanaf de Ringweg.”

De kinderen hadden het erg naar hun zin. Even niet in de klas zitten beviel goed. “Ik vond het leuk”, vertelt één van de jonge kunstenaars in spé. “Dit is lekker school ontwijkend gedrag!”