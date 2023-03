UMCG waarschuwt voor collectant Kinderhartcentrum in Beijum: “Geen initiatief van ons”

nieuws

In Beijum is de laatste dagen een collectant actief die geld inzamelt voor het Kinderhartcentrum. Het UMCG waarschuwt op sociale media dat het niet om een initiatief van het ziekenhuis gaat.

“In de wijk Beijum is een collectant actief, die aan de mensen vertelt geld in te zamelen voor ons Kinderhartcentrum. Het is niet een initiatief van ons. Ook zijn er bij ons geen acties bekend”, meldt het UMCG. Het ziekenhuis vraagt mensen op te passen.

Stichting Collecteplan laat weten dat tijdens collectes collectanten te herkennen zijn aan het dragen van een collectebus waarin de gift gedaan kan worden. Deze collectebus is afgesloten met een eenmalig te gebruiken bussluiting. Voorts moet een collectant een legitimatiebewijs bij zich hebben, waar de naam en de looproute in vermeld staan.

Pas op! Er is nu in de Groninger wijk Beijum een collectant actief, die aangeeft geld in te zamelen voor ons Kinderhartcentrum. Dit is GEEN initiatief vh UMCG! Er zijn bij ons geen acties bekend! — UMCG (@umcg) March 21, 2023