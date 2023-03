UMCG gebruikt slim camerasysteem voor vroeggeborenen

Neolook op IC Neonatologie. Foto: Geert Job Sevink

Het bedrijf Neolook werkt dit voorjaar samen met het UMCG aan de ontwikkeling van een slim systeem voor vroeggeborenen en kwetsbare kinderen op de intensive care.

De zorg voor deze kinderen in ziekenhuizen is zeer intensief. Een extra paar ogen en oren op afstand helpt ouders, verpleegkundigen en artsen om optimale zorg te kunnen geven. Het bedrijf Neolook ontwikkelt hiervoor een camerasysteem met extra sensoren voor beweging, geluid en licht. Deze ‘Neolook One’ maakt live consultatie op afstand mogelijk en geeft livestreams na alarmsignalen door op monitors en zorgtelefoons.

Op deze manier houden artsen en verpleegkundigen zicht op de kwetsbare patiënten, waar ze ook zijn. Ook stelt deze technologie ouders in staat verbonden te zijn met hun kindje, als zij niet naast de couveuse of het bed zitten. In dit leerproject, dat loopt van 1 maart tot 30 juni dit jaar, werkt Neolook samen met het UMCG en twee noordelijke bedrijven: Pezy en de Telecom Service Groep.