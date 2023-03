Uitreiking ‘Beste Groninger Film’ vanavond live te zien op OOG Tv

nieuws

Foto Bob de Vries

De uitreiking van de titel ‘Beste Groninger Film 2022’ in Forum Groningen is zaterdagavond vanaf 20.00 uur live te zien op OOG Tv.

In Forum Groningen is men zaterdagmiddag druk bezig met de voorbereidingen voor het live-programma. Verdeeld over vier categorieën maken in totaal twaalf films kans op een prijs. In de aanloop naar de negende editie van de titel konden filmmakers hun film inzenden in de categorieën fictie, non-fictie, opdrachtfilm en de OOG Tv Talent Award. Een vakkundige jury nomineerde per categorie drie films. Daarnaast wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. De afgelopen weken kon het publiek stemmen op hun favoriete film. Ook werden de films vertoond op OOG Tv.

De winnaar van de publieksprijs wint de Deluxe Filmzaal van het Forum voor een avond met vrienden en familie. De jurywinnaars winnen een prijs van 1.000 euro huurtegoed dat te besteden is bij Bear Cinema Rentals. De winnaar van de OOG Tv Talent Award wint een geldbedrag van vijfhonderd euro. De prijs is in het leven geroepen om de grote productiviteit op filmgebied in de provincie Groningen een podium te geven. Naast OOG Tv is de uitreiking ook live te volgen via Platform F.

De livestream van OOG Tv is hier te vinden.

Een overzicht van alle genomineerde films:

Titel inzending Regisseur OPDRACHT STROOMlab promotiefilm blksm media Kroniek Wittewierum voor de

Universiteitsbibliotheek Groningen Marieke Verdijk

en Frank Boxman Jongstunna – Neem je mee Stefan Nuiver NON- FICTIE Het Karretje van Fabian Okki Poortvliet Oorlog in Westerbork Eric Blom,

Frènk van der Linden,

Ronald Pras ich flüstere mir zu Jelte van Lente en

Hanne van der Velde OOG TV Gustav & Grace Lucas Boerwinkel Pieterzijl Clip Arnold Veeman Roman Hageman Joram: Quid Pro Quo Igor de Boer FICTIE De Laatste Dag Sander Blom &

Basz de Jonge FINN Arion Ritzema Jäger Julian Verkerk