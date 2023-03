Uitkijktoren Muntinglaan wordt tijdelijk afgebroken

nieuws

Foto: Aanpak Ring-Zuid

Het uitkijkpunt aan de Muntinglaan is vanaf volgende week enige tijd niet bruikbaar. Het punt moet afgebroken worden vanwege werkzaamheden.

“Op 6 maart gaan we het uitkijkpunt weghalen”, laat Aanpak Ring Zuid weten. “Het punt naast het paviljoen moet weg vanwege de aanleg van riolering op deze plek. De planning is dat het uitkijkpunt in de week van 1 april weer terug zal zijn.” Het bouwwerk wordt dan geplaatst aan de andere kant van het paviljoen, op de plek waar zich nu de paviljoentuin bevindt.

Het uitkijkpunt bij het Julianaplein is sinds vorig voorjaar in gebruik. Het geeft een goed uitzicht op de Julianabrug en de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal. Sinds de opening hebben honderden mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een blik te werpen.