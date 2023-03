‘Tynaarlo kan Groningen niet dwingen om zes miljoen te betalen voor vliegveld Eelde’

Foto: Groningen Airport Eelde

De gemeente Tynaarlo kan niet afdwingen dat de gemeente Groningen, als oud-aandeelhouder van Groningen Airport Eelde, alsnog zes miljoen euro overmaakt aan de luchthaven om de begroting van het vliegveld te dichten. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders van Groningen, in een reactie op vragen uit de gemeenteraad.

Ruim een maand geleden werd duidelijk dat binnen de gemeente Tynaarlo nog steeds wordt geaasd op de miljoenen die Groningen verschuldigd zou zijn aan de luchthaven. De andere aandeelhouders van de luchthaven vroegen in 2017 aan de gemeente Groningen, die destijds ook nog een aandeel had in de luchthaven, om twaalf miljoen euro te investeren. Het toenmalige college en de gemeenteraad besloten om slechts zes miljoen bij te dragen, omdat de gemeente al van plan was om haar aandeel te verkopen.

Drie jaar later deed Groningen haar aandeel ook daadwerkelijk van de hand. Medio februari van dit jaar werd duidelijk dat het college en de gemeenteraad van buurgemeente Tynaarlo nog steeds willen dat het gemeentebestuur de ‘resterende’ bijdrage voor de nu noodlijdende luchthaven lospeutert uit de Groningse kas.

‘Nee’

Wethouder Vellinga stelde dat Groningen een verplichting heeft om de zes miljoen euro te betalen. De Groningse raadsfractie vroeg eerder deze maand om opheldering over de vraag: kan Tynaarlo Groningen dwingen een vermeende verschuldigde bedrag alsnog te betalen? Het antwoord van de gemeente kwam deze week en was duidelijk: “Nee. Wij laten het bij de feitelijke constatering dat een openstaande

betalingsverplichting niet bestaat noch is gevorderd op welke wijze dan ook.”

Volgens het gemeentebestuur drong de Provincie Groningen, die nu nog steeds aandeelhouder is van de luchthaven, vorig jaar nog een keer aan bij de gemeente Groningen om meer geld bij te dragen aan de luchthaven. De provincie kreeg ook toen, net als in 2017, nul op het rekest. “Ook toen gaven we aan niet voornemens te zijn aan de raad voor te stellen een verhoogde bijdrage beschikbaar te gaan stellen voor de instandhouding van de luchthaven.”