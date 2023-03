Twee supporters FC Groningen moesten verplicht in busje naar Heerenveen, met twee beveiligers en een steward

nieuws

Foto Andor Heij.

De twee FC Groningen-supporters die op zondag 22 januari bij wijze van protest zitting namen in het uitvak van het Abe Lenstra-stadion, moesten van de gemeente Heerenveen verplicht naar Friesland afreizen via de verplichte buscombi, onder begeleiding van twee beveiligers en een steward.

Dat blijkt uit stukken die donderdag openbaar zijn gemaakt op basis van de Wet open overheid, op aanvraag van OOG Radio & Televisie.

In de stukken wordt duidelijk op welke basis de gemeente Heerenveen een paar dagen voor de wedstrijd besloot om slechts de helft van het maximale aantal uitsupporters toe te staan tijdens de wedstrijd tussen SC Heerenveen en FC Groningen in het Abe Lenstra-stadion. De verliesreeks van FC Groningen, in combinatie met incidenten tijdens voorgaande duels van dit seizoen en incidenten tijdens eerdere edities van de noordelijke derby in de Friese stad waren daarvoor de aanleiding.

Dat zorgde voor veel onvrede bij de supporters van FC Groningen en ook de club zelf was niet blij met de beslissing van burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen. De club besloot daarom twee supporters naar Heerenveen te sturen, nadat de supportersverenigingen van FC Groningen al hadden laten weten de wedstrijd te boycotten.

Regels voor 1.200 supporters doorgetrokken naar twee

Naast een demonstratie bij het stadion, waar een twintigtal supporters op afkwam, liet FC Groningen twee supporters het uitvak betreden. Daardoor moest de Friese club haar catering verplicht opstarten. Maar regels zijn regels zo blijkt: het maakt niet uit of er twee of twaalfhonderd supporters naar Heerenveen komen, ze moeten verplicht met de bus. Ook werd de regelgeving voor het vervoer van twaalfhonderd supporters doorgetrokken naar het aantal benodigde beveiligers en stewards.

Met als eindresultaat: om twee FC Groningen-supporters plaats te laten nemen in het Abe Lenstra-stadion, moest het duo verplicht met een bus (in dit geval een negen-persoons busje), onder begeleiding van twee beveiligers en een steward.

De gemeente Heerenveen wilde ook weten wie de twee supporters waren en waar ze woonden en ook de chauffeur moest zijn naam en telefoonnummer aan de gemeente Heerenveen doorgeven.

Vier beveiligers in totaal: ‘Geen broodjes voor FC-supporters

John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen, bevestigt dat de wil van Heerenveen ook daadwerkelijk geschiedde zoals de Friese gemeente dat wilde. “Twee beveiligers van FC, twee stewards en bovendien nog twee beveiligers van Heerenveen zelf toen ze aan kwamen”, aldus een lachende De Jonge.

Hoewel de club verplicht was om de catering in het uitvak op te starten door de actie van de Groningse supporters, moesten de twee heren in het uitvak volgens De Jonge ook nog eens op een houtje bijten: “Eenmaal aangekomen was er voor de andere supporters een kop koffie en een broodje van de catering. Maar de twee FC’ers kregen niks. Pas toen ik dat in de rust zei tegen de burgemeester heeft hij dat alsnog geregeld!”

De twee supporters die tijdens SC Heerenveen – FC Groningen 22 januari jl. het stadion in wilden moesten in een 9-persoonsbusje met minimaal 1 steward en 2 beveiligers. 😅 pic.twitter.com/tqM9fyfOy5 — Wouter Holsappel (@Holsappel) March 9, 2023