Trompbrug vrijdag 3 maart weer open

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De fietsers- en voetgangersverbinding over het Verbindingskanaal, tussen de binnenstad en De Oosterpoort, gaat aanstaande vrijdag weer open. Dat is iets later dan verwacht.

De Trompbrug werd begin oktober vorig jaar afgesloten voor een grondige renovatie. In december had de brug weer open moeten gaan, maar de werkzaamheden liepen vertraging op. Uiteindelijk werd de brug afgelopen maandag weer op zijn vertrouwde plek gehesen.

Voor het uitvoeren van het onderhoud werd de Trompbrug naar een haven verscheept. Daar werden de houten vloer, het brughoofd en de leuningen aangepakt. Ook werd het brugdek vervangen en de elektronica vernieuwd. Uiteindelijk nam de gehele renovatie vijf maanden in beslag.