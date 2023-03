Treinen Arriva rijden gewoon; uitval bussen Qbuzz onduidelijk

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De treinen van Arriva rijden deze woensdag 8 maart grotendeels wel. De bussen van Arriva rijden beperkt. Dat laat het vervoersbedrijf woensdagochtend weten.

De vakbonden hebben voor deze hele week stakingen aangekondigd in het openbaar vervoer. De inzet van de bussen en treinen is afhankelijk van de vakbond waar een medewerker lid van is, de cao waaronder de medewerker valt én de stakingsbereidheid die op de dag zelf pas duidelijk wordt.

De verwachting is dat de staking van donderdag 9 maart alleen effect heeft op de Arriva treinen in het Noorden. Op vrijdag 10 maart zijn de gevolgen van de staking in meerdere regio’s merkbaar, zowel voor trein als bus. Arriva adviseert reizigers kort voor vertrek de reisplanner te checken. Het is niet duidelijk in hoeverre de chauffeurs van Qbuzz staken. Reizigers krijgen het advies om de website van de vervoerder te raadplegen.