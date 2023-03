Transgendervlag wappert aan Martinitoren

Foto: Joris van Tweel

Op de Martinitoren is vrijdag voor de tweede keer de transgendervlag gehesen. De vlag werd gehesen vanwege de internationale transgender zichtbaarheidsdag.

Met het hijsen van de vlag wil de gemeente Groningen een boodschap afgeven aan trans personen, namelijk: “In Groningen kan en mag iedereen zichzelf zijn.” De vlag bestaat uit vijf horizontale banen. De blauwe en roze kleur staan symbool voor jongens en meisjes. De witte kleur staat voor mensen die zichzelf beschouwen als genderloos of in een proces van geslachtsverandering zitten.

Wethouder Manouska Molema: “Jezelf kunnen zijn is nog altijd niet voor iedereen vanzelfsprekend, ook niet in Groningen. We accepteren geen discriminatie. Iedereen moet zich veilig voelen én kunnen zijn. Dat wil Groningen uitstralen met het hijsen van deze vlag.”