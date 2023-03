“Traag en slecht werkend internet in studentencomplex Winschoterdiep”

nieuws

Foto: Pixabay

De driehonderd bewoners van een studentencomplex aan het Winschoterdiep zeggen al maanden zonder fatsoenlijk internet te zitten. Klagen bij huisvester SSH had tot nu toe geen effect, melden ze aan de Universiteitskrant.

De wifi in het gebouw is heel traag en ligt er vaak helemaal uit, soms hele dagen, zegt één van de bewoners tegen de Ukrant. De download- en uploadsnelheid zouden extreem traag zijn. Als ze willen studeren of een opdracht moeten maken, gaan de meeste bewoners naar het Forum of naar de UB. De bewoners, allemaal internationale studenten, betalen maandelijks 8,20 euro voor hun internetverbinding.

Klagers zouden meermaals de SSH gemaild hebben om het probleem te melden, maar kregen geen antwoord. Eén bewoner vertelde in de appgroep, vijftien reparatieverzoeken te hebben gedaan. Dat geldt ook voor andere klachten.

Een woordvoerder van SSH laat aan de Ukrant weten, op de hoogte te zijn van de problemen met de wifi en dat eraan gewerkt wordt. Dat kost echter tijd vanwege een technisch probleem. SSH kan niet aangeven hoe lang dat gaat duren. Wel kunnen bewoners met vragen altijd naar het kantoor van de manager in het gebouw komen.