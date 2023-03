Tot en met het weekend erg zacht en grotendeels droog; lenteweer lijkt volgende week aan te houden

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Lenteweer lijkt het devies voor de komende tijd in Groningen. OOG-weerman Johan Kamphuis voorspelt voor langere tijd zacht weer, met hier en daar wel kans op een lokale bui.

Het weer van vrijdag kan eigenlijk gekopieerd en geplakt worden op de rest van het weekend: zeer zacht weer, met temperaturen rond de 15 graden. “Daarbij waait een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten”, aldus Kamphuis. “Naast wolkenvelden is er ook geregeld zon en blijft het vrijwel overal droog.”

Zaterdag en zondag lijken, zoals gezegd, weinig verandering te brengen in het lenteweer. Kamphuis: “Zaterdag is het opnieuw zacht bij 14 of 15 graden. Er zijn flinke perioden met zon en in de middag kan er lokaal een bui tot ontwikkeling komen. Zondag wordt het wederom 14 of 15 graden. Er is geregeld zon en kans op een enkele bui, maar in veel gebieden kan het droog blijven. Het is heel rustig weer.”

De OOG-weerman zag eerder deze week nog een gebied met koude lucht onze kant op komen. Dit gebied zou Groningen na het weekend aan doen, maar lijkt nu op afstand te blijven. “Dat betekent dat het lenteweer een vervolg krijgt”, besluit Kamphuis. “Maandag tot en met woensdag is de kans op regen klein en zien we de zon regelmatig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ’s middags rond 15 graden, soms zelfs een graad zachter. Kortom: vanaf vandaag gelden er lentetemperaturen voor langere tijd en bij tijd en wijle ook steeds vaker lenteweer.”