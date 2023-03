Topvrouw Shell Nederland: “Gaskraan kan dit jaar al dicht, waakvlam is nog altijd substantieel”

nieuws

De gaskraan in Groningen kan dit jaar al dicht. Dat heeft Marjan van Loon, topvrouw bij Shell Nederland, zondag gezegd in het televisieprogramma WNL op Zondag.

“Het veld moet dicht, en dat kan dit jaar al”, vertelt Van Loon. “We staan nu op een soort waakvlam, maar daarmee wordt er nog altijd substantieel aardgas gewonnen, en op die manier hou je aardbevingen.” De uitspraak van de topvrouw lijkt haaks te staan op de uitspraak van staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw, hoewel Van Loon dit bestrijdt: “Meneer Vijlbrief is hierover ook aan het nadenken. Er zijn natuurlijk allerlei studies, maar als je goed naar de data kijkt, dan vinden de partijen die betrokken zijn bij het Groningenveld dat het dit jaar al dicht kan. Misschien wil je het nog beter organiseren, en misschien wordt het 2024, maar als we het dit jaar willen sluiten, dan kan dat echt.”

“Het veld kan en moet dicht”

De Gasunie adviseerde eerder om het Groningenveld op de waakvlam te houden omdat de oorlog in Oekraïne de energievoorziening in Nederland onzeker heeft gemaakt. “Het is misschien oncomfortabel om zoiets te doen in een energiecrisis, maar de waakvlam is best nog wel substantieel en dan houd je aardbevingen. Het veld kan en het veld moet dicht. Als Shell zeggen wij dat het dicht moet. Daar zijn we heel duidelijk in. Ten tweede moet de schade- en versterkingsopgave versnellen. Daar komen meer dingen bij kijken, weten we nu. Het is complex en de overheid is op dit onderwerp aan zet. En er moeten ook andere dingen opgelost worden als dorpsvernieuwing, verduurzaming, fundering, verzakking. Dat moet voor de mensen in één keer opgelost worden. Het kabinet moet nadenken hoe dat anders kan. Wij zijn bereid om te kijken hoe we dat mogelijk kunnen maken.”

“Er moet economische ontwikkeling voor Groningen komen”

Van Loon: “Wij zullen voor alle schade- en versterkingskosten betalen. Maar hoe kunnen we dat nu het beste organiseren? En het derde punt dat te weinig aandacht krijgt is dat er gewoon economische ontwikkeling van Groningen moet komen. Daar kloppen ze al heel lang voor aan de deur. Er gaat regelmatig een pot met geld naar Groningen, maar dat bereikt niet dat er banen gecreëerd worden en dat de economie zich er ontwikkelt.”

