Titus Akkermans over VVG: ”We hebben als doel de club te laten herleven”

Vorig jaar speelden VVG en VVK de finale

Voetbalclub VVG meldde eerst zichzelf te moeten opheffen, maar vorige week bleek dat toch even iets anders te zitten. Nadat er gisteren een vergadering is geweest tussen de besturen was er bemoedigend nieuws te melden. vertelt Titus Akkermans, de voorzitter van de Stichting Beheer en Exploitatie Clubgebouw Sportpark het Noorden.

Akkermans meldde vorige week woensdagavond dat er een overleg ging plaatsvinden tussen de besturen van VVG, de andere clubs en het stichtingsbestuur van de accomodatie. In de OOG Ochtendshow vertelde hij dat de club het doel heeft gesteld om de club te laten herleven.

Wat is de uitkomst van het overleg?

De penningmeester en de voorzitter die aanwezig waren namens VVG kwamen met positiviteit. Wel wil Akkermans erbij zeggen dat hij het geen doorstart wil noemen. Daarnaast wil hij benadrukken dat er van faillissement geen sprake is momenteel. En wat twee weken geleden gebeurde toen er een bericht op Facebook kwam te staan over dat de club zichzelf ophief. Dat was op voorschot van financiële problemen dat VVG zich had teruggetrokken. Verschillende leden van de club zijn gisteravond opgestaan en maken zich nu sterk om de 100-jarige club te laten voortbestaan. De tijd die daarvoor gegeven is aan de prominente leden bedraagd tot medio 30 juni. Akkermans voegt er aan toe dat stel dat VVG het niet redt. De andere clubs op het terrein niet in gevaar komen.

Titus Akkermans was in de OOG Ochtendshow

