Tientallen mensen trotseren de regen voor eerste editie ‘blije buurt zaden- en stekkendag’

nieuws

Foto: Frans Kerver

Tientallen mensen hebben zaterdag een bezoek gebracht aan De Blije Bodem op het Westpark. De zelfoogsttuin organiseert de eerste editie van de ‘blije buurt zaden- en stekkendag’. Bas Welvering van de Blije Bodem is trots.

Hoi Bas! Wat bedoelen jullie met een ‘blije buurt zaden- en stekkendag’?

“Heel simpel gezegd: het is een ruilbeurs. Vorig jaar zomer zijn we met onze zelfoogsttuin gestart hier aan de Tarralaan. Dit is de eerste editie dat we zelfgekweekte zaden en stekken kunnen verspreiden. De bedoeling is dat bezoekers zelf zaden meenemen om te kunnen ruilen, maar mensen zijn ook welkom als ze dat niet hebben. En het gaat vandaag ontzettend goed, ondanks het slechte weer. Vooral fruitboompjes, zoals de appelboom, is erg in trek.”

Wat kan een bezoeker verwachten als deze jullie vandaag bezoekt?

“Vorig jaar zomer zijn we gestart met onze werkzaamheden. In de tussentijd is er heel veel gebeurd. De tuin is opgebouwd, en we hebben bijvoorbeeld een mooie kas gebouwd. Op dit moment is het eerste oogstseizoen geopend. En hoe het er uit ziet? Als mensen vandaag bij ons komen dan zien ze een mooie entree. We hebben een marktkraam opgebouwd waar de zaden en stekjes te vinden zijn. Ook zijn er veel vrijwilligers aanwezig die de bezoekers rondleiden, maar ook informatie geven over de zaden en stekjes.”

Het komt er dus op neer dat mensen wat mee kunnen nemen zodat ze het in hun eigen tuin of balkon kunnen plaatsen?

“Dat is de gedachte inderdaad. En dat gaat heel goed. Ik denk dat we inmiddels ruim dertig mensen hebben mogen ontvangen. Dat verrast ons omdat de regen regelmatig met bakken naar beneden komt. Wel kunnen we de mensen overigens droog ontvangen. In onze kas hebben we een zitje gemaakt, zodat mensen kunnen schuilen. Hier hebben ze ook de mogelijkheid om een wens op papier te zetten voor wat ze graag gerealiseerd zouden willen zien.”

Een zelfoogsttuin. Het klinkt als een hele grote volkstuin?

“Ja, maar dit is meer. Want behalve gezonde groente verbouwen, waarbij we geen gebruik maken van bestrijdingsmiddelen, willen we ook veel aandacht besteden aan educatie. Het klinkt misschien gek, maar er zijn mensen die denken dat de aardbeien in de supermarkt groeien. En men vindt het ook heel normaal dat aardbeien altijd maar te koop zijn. Met onze zelfoogsttuin willen we een stukje bewustwording creëren. Hoe groeit iets, wat komt er bij het proces kijken, en waarom zijn er in de winter bepaalde groenten wel, en andere groenten niet aanwezig. Leren leven met het aanbod zoals de natuur dat aanbiedt, waardoor we een minder zware wissel trekken op het transport van groenten naar Nederland.”

Nu zijn er de laatste jaren allemaal al ontwikkelingen op dit terrein gezet. Volkstuintjes in Groningen zitten overvol, Tuinindestad bloeit als nooit tevoren. Is dit project niet overbodig?

“Ik ben het met je eens dat er een maatschappelijke stroming op gang is gekomen, waarbij een steeds groter wordende groep mensen bewust met zijn eten om gaat en gezond bezig is. Maar zolang er nieuwe fastfoodketens worden geopend is het belangrijk om te werken aan het tegengeluid. Om onder de aandacht te brengen dat eigen gekweekte groenten gezond zijn. Dat de natuurlijke manier, zonder bestrijdingsmiddelen, goed is.”

De ‘blije buurt zaden- en stekkendag’ vindt zaterdag plaats tot en met 15.00 uur. Meer informatie is te vinden op deze website.

Verslaggever Marijn Mulder maakte vorig jaar een reportage over De Blije Bodem: