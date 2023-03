The Knickerbockers houdt hoop op winnen tweede periode levend

sport

Foto Andor Heij. The Knickerbockers

The Knickerbockers heeft zaterdagmiddag in de derde klasse C de uitwedstrijd tegen NEC Delfzijl met 1-0 gewonnen. Het was één van de weinige wedstrijden die in het noorden werd gespeeld. De sneeuw gooide roet in het eten.

In Delfzijl waren in de ochtend twee velden sneeuwvrij gemaakt, zodat er toch gevoetbald kon worden. De Groninger studenten kregen voor de pauze een grote kans via Sander Stokman. Na de pauze kopte Melvin Nuwolt in de 58e minuut na een vrije trap raak: 1-0.

Het was de laatste wedstrijd in de tweede periode. TKB staat hierin aan kop, maar de concurrenten Aduard 2000 en Groen Geel hebben een wedstrijd tegoed en kunnen TKB nog passeren. In de reguliere stand staan de studenten vierde.