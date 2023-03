Taakstraf en voorwaardelijke rijontzegging geëist tegen agent die fietser aanreed op Friesestraatweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een taakstraf van tachtig uur en zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid bij herhaling. Dat eiste het Openbaar Ministerie maandagmiddag tegen een agent uit Beilen, omdat hij ruim twee jaar terug een fietser aanreed op de kruising van de Friesestraatweg met de Van Goghstraat. Bij dit ongeluk raakte de fietser zwaargewond.

Dat meldt RTV Noord maandagmiddag.

De surveillancewagen van de politie was op de bewuste avond onderweg naar een andere melding. De politieauto voerde geen zwaailicht of sirenes, maar reed wel beduidend harder dan de 50 kilometer per uur die is toegestaan op dit gedeelte van de Friesestraatweg. Op de kruising met de Van Goghstraat kwam de auto in botsing met een nu 22-jarige fietser uit Groningen. De fietser raakte daarbij zwaargewond en kan zijn rechterarm nu niet meer gebruiken.

De agent, die volgens de wet ook zonder zwaailicht of sirene harder dan de maximumsnelheid mag rijden, moest tijdens de rit nadrukkelijk letten op de verkeersveiligheid. De agent zegt echter dat hij niet anders heeft gereden als zijn collega’s van de politie Noord-Nederland, die regelmatig met meer dan veertig kilometer per uur en zonder sirene of zwaailichten naar noodsituaties zouden rijden. Die veertig kilometer per uur overschrijding is de richtlijn die agenten moeten aanhouden.

Ondanks dat had de agent volgens het OM nadrukkelijk moeten letten op de verkeersveiligheid. De officier van justitie betwijfelt of de agent dit heeft gedaan. De advocaat van de agent droeg daarop aan dat ook de student deels schuld was, omdat hij geen voorrang verleende.

Volgende week vrijdag weet de agent of hij straf krijgt en hoe hoog die dan is.