Studenten Groningse mbo-instellingen vallen in de prijzen op Skills The Finals

Foto: World Skills Netherlands

Verschillende studenten van Groningse mbo-instellingen zijn de afgelopen dagen in de prijzen gevallen op de landelijke Skills The Finals wedstrijden. Kevin ten Broek van het Noorderpoort mag zich zelfs het komende jaar de beste noemen in zijn vakgebied als pedagogisch medewerker.

De finalewedstrijden werden gehouden in de RAI in Amsterdam. De finales werden voorafgegaan door regionale kwalificatiewedstrijden waar de afgelopen maanden duizenden studenten aan mee hebben gedaan. Ruim 430 studenten wisten zich uiteindelijk te plaatsen voor de finales. Kevin ten Broek van het Noorderpoort, die de opleiding pedagogisch medewerker volgt, won de eerste prijs. Anna Veurink van het Alfa-college, die dezelfde opleiding volgt, won de tweede prijs. Ook waren er prijzen voor Esmée Jöbsis van het Noorderpoort en Lieneke Dam van het ROC Menso Alting. Jöbsis won de derde prijs bij de wedstrijden voor doktersassistent. Dam won een bronzen plak bij de vakwedstrijden voor managementassistent.

“Meedoen opent echt deuren”

Skills The Finals is onderdeel van de promotie van het beroepsonderwijs. “Wij willen jongeren inspireren om te kiezen voor het beroepsonderwijs en vakmanschap en daarbij boven zichzelf uit te stijgen”, vertelt directeur Erik van der Zwan van WorldSkills Netherlands. “De vakwedstrijden staan hierbij centraal. Skills The Finals biedt vmbo-leerlingen, mbo-studenten en natuurlijk ook docenten en bezoekers een onvergetelijke en leerzame ervaring. En ook belangrijk: meedoen met de wedstrijden opent echt deuren. Wij hebben deze jonge vaktalenten keihard nodig, want juist in de sectoren van het beroepsonderwijs zijn er forse arbeidstekorten. Het is mooi om te zien dat deze jonge mensen worden uitgedaagd en zo op weg worden geholpen naar een succesvolle, professionele loopbaan. Voor het kabinet zijn het beroepsonderwijs en vaktalenten topprioriteit, gaven Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma donderdag al aan.”

Koning

De wedstrijden begonnen afgelopen donderdag, waarbij onderwijsministers Robbert Dijkgraaf (D66) en Dennis Wiersma (VVD) het startschot gaven. Vrijdag bezocht koning Willem-Alexander de wedstrijd. De koning nam uitgebreid de tijd om bij verschillende wedstrijden te kijken en met studenten te spreken.