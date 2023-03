Strijdend FC Groningen eervol ten onder bij Feyenoord

sport

FC Groningen heeft zaterdagavond met 1-0 op bezoek bij Feyenoord. In de Kuip verweerde de Groningers zich kranig, maar ging het mis in de absolute slotfase.

Niemand had vooraf een stuiver gegeven voor een resultaat van FC Groningen op bezoek bij de koploper. Voor sommige mannen was het niet alleen een uitwedstrijd bij een topploeg. Dennis van der Ree was tot vorig seizoen nog een verkapt assistent van Feyenoord-trainer Arne Slot en Elvis Manu is een jongen van Rotterdam-Zuid die zijn hart op jonge leeftijd al had verknocht aan de stadionploeg.

FC Groningen houdt zich staande

Het was diezelfde Elvis Manu die na een kwartier spelen een uitgerekende kans kreeg om de score te openen. Na een heerlijke pass van Liam van Gelderen kwam de aanvaller niet goed uit met zijn passen, waardoor een honderd procent kans verloren ging. Het gaf Feyenoord een wake up-call. De Rotterdammers namen de regie en creëerden kans na kans. FC Groningen hield knap stand en wist de brilstand tot de rust vast te houden.

Rode kaart

Na de thee moest FC Groningen het al snel stellen zonder Isak Maatta. De Noor kreeg in de eerste helft al een gele kaart voor tijdrekken, en moest met een tweede gele kaart inrukken nadat hij de bal ongelukkig uitverdedigde tegen de buik van de op de grond liggende Alireza Jahanbaksh. Het was een bepalend moment in de wedstrijd. Feyenoord kreeg kans na kans.

De sterren stonden goed voor de bezoekers, want met wat geluk, een soevereine Thijmen Blokzijl en een uitmuntende Michael Verrips tussen de palen, bleef de openingstreffer maar uit voor de koploper. De Groningers overleefden een regen aan kansen voor de Rotterdammers, waaronder een bal op de lat. Het ging goed te komen, tot dat ene moment. Zoals zo vaak dit seizoen besliste Feyenoord de wedstrijd in de slotfase. In de 88e minuut viel een voorzet van Oussama Idrissi achter de palen: 1-0. Het betekende de eindstand. Een knokkend Groningen mocht met opgeheven hoofd de Kuip verlaten.

Volgende week

Volgend weekend neemt FC Groningen het op tegen AZ. De aftrap in Alkmaar is komende zaterdag 20.00 uur.