Storten beton voor eerste dek verbindingsboog Julianaplein start maandag

Op het nieuwe Julianaplein wordt maandag gestart met het storten van het beton voor het eerste dek van de verbindingsboog. Dat laat Aanpak Ring Zuid weten.

Het gaat om de verbindingsboog van Hoogezand richting Assen. De afgelopen periode is er al hard gewerkt aan deze boog. Een maand geleden liet Aanpak Ring Zuid weten dat de vloeren voor de boog er inmiddels allemaal inzitten. De afgelopen weken is gewerkt aan de wanden. En nu wordt dus gestart met het storten van de betondekken.

De werkzaamheden zijn maandag te volgen via een webcam die op het nieuwe Julianaplein staat gericht. Nadat het storten van het beton is afgerond begint Aanpak Ring Zuid met de bouw van de tweede verbindingsboog. Deze boog is voor het verkeer vanuit Haren richting Drachten.

Bekijk hier de webcam: