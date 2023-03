Stijging van aantal klanten bij kledingbank De Zeecontainer: “We zijn op zoek naar herenkleding”

nieuws

foto: the justified sinner / Flickr.com

De Zeecontainer aan de Pop Dijkemaweg is op zoek naar herenkleding. De kledingbank ziet in de afgelopen maanden een forse toename van het aantal klanten.

Vorig jaar januari bestond het klantenbestand uit ongeveer 5.000 personen. Afgelopen herfst was dit toegenomen naar 6.000. “Ik denk dat we inmiddels richting een klantenbestand gaan van ongeveer 7.000 personen”, vertelt Natascha Snoek. “We merken ook dat het drukker is, dat de vraag toeneemt. Niet alleen mensen uit Stad maar ook vluchtelingen die in de gemeente onderdak hebben gekregen komen bij ons terecht. Laatst kregen we een berichtje van stichting Inlia, een organisatie die vluchtelingen helpt. Zij wilden met twintig mannen langskomen voor kleding. Toen hebben we gezegd, dat gaat niet lukken. Althans, het gaat niet lukken om twintig mannen in één keer van kleding te voorzien.”

“Alles wordt duurder”

En dat legt direct het probleem bloot: “We zijn op zoek naar herenkleding. Daar hebben we nu echt te weinig van. Dus als mensen thuis herenkleding hebben liggen, die niet meer gebruikt wordt, en in goede staat is, dan zouden wij dat heel goed kunnen gebruiken.” Bij De Zeecontainer worden de gevolgen van de inflatie ook duidelijk gemerkt. Snoek: “Iedereen lijdt onder de inflatie. Ga maar naar de supermarkt. Waar je vroeger 99 eurocent voor een brood betaalde is dat nu 1,49. En waar een krop sla 99 eurocent kostte, is dat nu 1,69. Iedereen heeft daar last van. Maar mensen die minder financiële armslag hebben, worden extra geraakt. Wij zien dat het bij ons echt drukker wordt.”

“Bij herenkleding denk ik wel eens, oei oei oei, het houdt niet over”

Snoek: “Hun geld gaat voornamelijk naar eten en drinken. Dat zijn de eerste levensbehoeftes. Kleding staat lager op de prioriteitenlijst, terwijl het wel belangrijk is om er goed bij te lopen. Ik bedoel, neem een kindergezin. Als de kinderen in slechte kleding naar school moeten, dan kun jij de gevolgen uittekenen. Dan wordt er gepest, dan wordt er getreiterd. En zo ontvouwt de hele spiraal zich. Ik ben daarom heel blij dat wij iets moois kunnen doen, en dat we veel mensen kunnen helpen. Maar daarbij is aanbod wel essentieel. En zoals ik zei, dames- en kinderkleding is er op dit moment voldoende, maar bij herenkleding denk ik wel eens, oei oei oei, dat houdt op dit moment niet over.”

Kleding voor de kledingbank kan langsgebracht worden bij de locatie aan de Pop Dijkemaweg. Van maandag tot en met vrijdag is men geopend van 09.00 tot 14.00 uur. Op zaterdag zijn de deuren van 09.00 tot 12.00 uur geopend.