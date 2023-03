Stichting Nedersaksenlijn licht formateurs provinciebesturen in over belang spoorlijn

Foto Andor Heij. Bestaand deel van de Nedersaksenlijn tussen Coevorden en Gramsbergen.

De stichting Nedersaksenlijn is stevig aan het lobbyen om de spoorverbinding tussen Groningen en Twente via Ter Apel en Emmen voor elkaar te krijgen.

Hiervoor krijgen de formateurs, die een nieuw provinciebestuur proberen samen te stellen, informatie over het belang van de spoorweg. Ook de nieuwe Statenleden in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel moeten overtuigd worden van de belangen en krijgen informatie van de stichting. Die lijn ligt er grotendeels al. Alleen moet het stuk tussen Veendam en Stadskanaal opgeknapt worden en tussen Stadskanaal en Emmen moet ongeveer 25 tot 30 kilometer spoor aangelegd worden.

De Stichting Nedersaksenlijn zegt dat de spoorlijn goed is voor de regio en dat er daarom weer flink gelobbyd wordt: “Er wordt aangegeven hoe belangrijk de komende paar jaar zijn voor de daadwerkelijke realisatie, de aanleg van de spoorlijn. We vragen ze om de Nedersaksenijn nadrukkelijk te laten benoemen in het nieuwe collegeprogramma”.