Sterrenkundige Jeffrey Bout: “De planeet Venus wordt steeds beter zichtbaar.”

oogochtendshow

Heelal Deze Maand met Jeffrey Bout

De sterrenhemel is voor veel mensen erg interessant. Dat geldt ook zeker voor sterrenkundige Jeffrey Bout. Hij vertelt dat er weer genoeg te zien is.

Te zien de komende maand

Venus en Jupiter zijn nog steeds te zien. Jupiter zakt momenteel richting de horizon, dus die verdwijnt uit het zicht. Venus wordt de komende maanden juist beter zichtbaar. Venus wordt ook wel de avondster genoemd, omdat deze planeet in de lente ’s avonds heel goed te zien is. Vlak na zonsondergang zie je een object in het westen aan de hemel: dat is dus een planeet, geen ster. Als je goed zicht hebt op het westen kun je die goed zien. Een voorbeeld daarvan is vanuit de Avondsterflat in Paddepoel. Aan de andere kant zit ook nog een flat: de Morgensterflat. In de herfst is Venus vroeg te zien voor zonsopkomst en als je in het oosten van Paddepoel zit in de Morgensterflat, kun je hem daar goed zien.

De lente en het asgrauwe schijnsel

Pasen valt meestal op de eerste zondag na de eerste volle maan vanaf het begin van de lente op 21 maart. Op 22 maart kan om half acht je een heel smal streepje zien van de maansikkel aan de westelijke horizon. Dat is het begin van de ramadan. Als je op die dag heel laag in het westen kijkt, zie je daar ook nog de planeet Jupiter staan. De maan staat daar dus precies onder. Als je met een verrekijker kijkt, kun je ook nog het asgrauwe schijnsel zien. Dat betekent dat je de rest van de maan ook kunt zien. Als je op dat moment op de donkere helft van de maan zou staan, dan zie jij een fel verlichte aarde boven je. Het is dat licht waardoor je de rest van de maan kunt waarnemen. Wat wij op aarde zien is dubbel weerkaatst licht.

Mars en jonge sterren

Op 29 maart kun je naar mars gaan kijken. Hij heeft een iets rode kleur en is nu al te zien aan de sterrenhemel. Op 29 maart staat mars dicht bij een gaswolk waar meerdere jonge sterren in te zien zijn.

Event Horizon Telescope

Er is natuurlijk altijd wat te doen in de stad. Zo is er de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Die bestaat al heel lang en die houdt op 17 maart een bijeenkomst. De sterrenkundige Huib Jan van Langevelde, de directeur van de Event Horizon Telescope, komt dan langs. Deze telescoop heeft de eerste foto’s van zwarte gaten gemaakt. Op sterrenkundeingroningen.nl zie je een overzicht van verenigingen en clubs op het gebied van sterrenkunde.

