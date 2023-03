Stemmen voor Provinciale Staten en Waterschappen kan woensdag weer op Hoofdstation

nieuws

foto: Arjan Kamphuys

Tijdens de aanstaande verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen kan er weer een stem worden uitgebracht op het stembureau op het Hoofdstation. Dat laat de NS weten.

In totaal kan er in het land op 36 treinstations een stem worden uitgebracht. Station Nijmegen is het stembureau dat als eerste open gaat. Vanaf ’s ochtends 05.00 uur kunnen reizigers hier al terecht. Op station Breda kan vanaf 05.15 uur gestemd worden. Het stembureau op het Hoofdstation in Stad gaat om 06.30 uur open. “Onderweg kunnen stemmen maakt het makkelijk om je stem uit te brengen. De NS biedt daarom graag plek aan stembureaus op de stations”, vertelt stationsmanager Gertrud Kuis.

Om gebruik te kunnen maken van het stemlokaal moet men in bezit zijn van een geldige stempas en identiteitsbewijs. Met een aangevraagde kiezerspas kan in de hele provincie worden gestemd. De waterschapgrenzen kunnen afwijkend zijn van de provinciegrenzen. Voor stemmende reizigers is het slim vooraf na te gaan of voor beide verkiezingen op hetzelfde station gestemd kan worden.