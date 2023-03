Stemmen met de verkiezingstaxi: “Zonder klunen kom ik nu toch bij het stembureau uit”

De verkiezingen staan weer voor de deur. Vandaag kunnen mensen stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Maar dat is niet voor iedereen even makkelijk. De gemeente Groningen zet zogenoemde verkiezingstaxi’s in om stemmers, die minder goed te been zijn, naar stembureaus te brengen en weer naar huis.

Flip is één van de passagiers. Voorheen werkte hij weleens op een stembureau, maar door een herseninfarct is dat niet meer mogelijk. Door de verkiezingstaxi kan hij toch stemmen: “Op deze manier kom ik zonder te klunen, toch bij het stembureau uit.”

Volgens chauffeur Nico is er een andere sfeer in de bus op de dag van de verkiezingen: “We krijgen het hele riedeltje te horen van wat er mis is in het land. En dat het toch anders moet. Ik ga er niet te diep op in, anders krijg je hele discussies in de bus.”