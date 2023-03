Stakingen streekvervoer van de baan, CAO akkoord dichtbij

Foto: Joris van Tweel

De acties in het streekvervoer, die voor volgende week in de planning stonden, zijn van de baan. Vakbond CNV verwacht zelfs dat er rond Pasen een CAO akkoord ligt.

“We zien voldoende basis voor nieuwe onderhandelingen”, zegt onderhandelaar Hanane Chikhi van CNV Vakmensen. “De werkgevers hebben toegezegd dat ze bijvoorbeeld behoorlijke stappen willen maken met het aanpakken van de werkdruk. Ook op het gebied van loon en een ouderenregeling zien we mogelijkheden om eruit te komen. We gaan de onderhandelingen maandag positief in”.

De onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers zaten lange tijd muurvast en er waren diverse stakingen. Twee verkenners van het ministerie van I&W hebben met beide partijen gesproken en kregen hen weer om tafel.

“De werkgevers hebben nu toegezegd dat zij op onze werkdrukvoorstellen behoorlijke stappen willen maken”, aldus Chikhi. “Daarbij is te denken aan extra pauze, meer lucht in de diensten en verbetering in de roosters en diensten. Uiteraard zal ook het loon een belangrijk onderwerp zijn in het uiteindelijke resultaat. Daarnaast hebben partijen ook de intentie om afspraken te maken over het generatiepact”.

Ook vakbond FNV zegt dat een akkoord dichtbij is. Ook de werkgeversorganisatie VWOV hoopt er snel met de bonden uit te komen.