Stadspartij 100% voor Groningen: “Raadsbreed armoede aanpakken, we hebben een morele verplichting”

De koppen bij elkaar steken en in een raadsbrede setting de armoede aan gaan pakken door een fonds op te richten specifiek voor mensen die niet goed rond kunnen komen. Daar pleit Yaneth Menger van Stadspartij 100% Groningen voor.

OOG Tv heeft de afgelopen week met meerdere organisaties gesproken die actief zijn in het maatschappelijk middenveld. Uit de gesprekken blijkt dat de armoede in Groningen een steeds groter probleem wordt dat steeds meer gezinnen raakt. Gea van Gea’s Weggeefwinkel in Vinkhuizen: “Ik ben drie middagen in de week geopend. Gemiddeld krijg ik per dag vijftien tot twintig nieuwe inschrijvingen. Daar zitten ook mensen tussen die een baan hebben. Die gewoon ’s ochtends de deur uit gaan, naar hun werk, maar desondanks niet rond kunnen komen. De situatie is erger dan je denkt.”

Voedselbank Groningen: “In ruim een jaar tijd gestegen van 438 klanten naar 800”

Maria Jongsma van Voedselbank Groningen: “Vorig jaar januari hadden we 438 huishoudens die bij ons klant zijn. Op 31 december was dit gestegen naar 775. Momenteel hebben we rond de 800 huishoudens die klant zijn. We zien wel dat het aantal klanten stabiliseert. Probleem is dat we een tekort hebben aan producten uit de schijf van vijf.” En ook bij bijvoorbeeld kledingbank De Zeecontainer is het drukker: “Als je minder geld hebt te besteden ga je als laatste bezuinigen op eten en drinken. Dus ja, wij zien een forse toename. Van 5.000 klanten vorig jaar januari, zitten we op dit moment op ongeveer 7.000 klanten. We hebben een tekort aan kleding, met name herenkleding kunnen we goed gebruiken”, vertelt Natascha Snoek.

CPB: “Volgend jaar 995.000 Nederlanders onder de armoedegrens”

Afgelopen week bleek na onderzoek van budgetinstituut Nibud, accountants- en advieskantoor Deloitte en de Universiteit van Leiden dat zes op de tien Nederlandse huishoudens op dit moment moeite hebben om financieel het hoofd boven water te houden. De resultaten betekenen dat de financiële gezondheid van huishoudens het afgelopen jaar is gedaald. En de vooruitzichten zijn somber. Het Centraal Planbureau, CPB, heeft berekend dat wanneer de laagste inkomens het in 2024 moeten stellen zonder tijdelijke toeslagen, dat veel Nederlanders dan in de armoede belanden. Volgens het CPB zitten volgend jaar 995.000 Nederlanders, onder wie veel kinderen, onder de armoedegrens.

Tekst gaat verder onder de video:

Verslaggever Daniëlle Rademaker sprak met Voedselbank Groningen over de problemen die zij ervaren.

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Groningen is één van de armste en één van de duurste steden”

Yaneth Menger is raadslid voor Stadspartij 100% voor Groningen. Zij heeft armoede in haar portefeuille. “Ik herken de geluiden en ik vind het zeer zorgelijk. Mijn inschatting is dat het hoogtepunt van deze storm ook nog moet komen. De berichten die je nu leest zijn het topje van de ijsberg, waarbij deze crisis de komende jaren ook niet opgelost zal zijn. Ik vind dat wij als politiek ook een verantwoordelijkheid hebben in de richting van de samenleving. Groningen is één van de armste steden maar tegelijkertijd ook één van de duurste gemeenten. Daar zit een disbalans in.”

“Oprichting van een fonds”

Het raadslid pleit voor de oprichting van een fonds. “Vanuit dit fonds moeten we mensen tegemoet gaan komen en ondersteunen. Het is specifiek bedoeld voor mensen die niet rond kunnen komen. Daarbij het is belangrijk dat we er niet een hele administratieve molen om heen gaan bouwen. Dat er niet checklists ontstaan van jij wel, en zij niet. Ophouden met regeltjes, en we moeten doen wat nu nodig is.”

“Wil je dure objecten gaan bouwen, of willen we mensen gaan helpen?”

Op de vraag of de gemeente zich cadeautjes kan veroorloven, kijkend naar de financiële situatie van de gemeente, is Menger resoluut: “Het gaat niet om extraatjes of cadeautjes. Je moet repareren wat kapot is. Als gemeente moeten we daar prioriteiten in gaan stellen. Willen we hele dure objecten bouwen in de gemeente, of vinden we het belangrijker dat we mensen gaan helpen. Het moet prevaleren. En nogmaals, dat mensen niet rond kunnen komen, en dat zelfs mensen die een baan hebben de touwtjes niet aan elkaar kunnen knopen, dat vind ik heel schrijnend. Wij hebben daarin een morele verplichting.”

“Gemeente is een massief iets”

Menger denkt dat de ondersteuning twee kanten op moet gaan werken. “Het moet direct naar de mensen die het nodig hebben, maar het moet ook naar de organisaties die al geweldig goed werk leveren. Dan doel ik bijvoorbeeld op de kledingwinkels en de voedselbanken. Het voordeel van deze organisaties is dat ze erg laagdrempelig zijn, en dat ze al veel contacten hebben in de samenleving. Ze bieden ook een vorm van laagdrempeligheid die mensen bij de gemeente niet ervaren. De gemeente is voor veel mensen toch een massief iets. Dat weerhoudt mensen ook om hulp te vragen. Ik zou het daarom ook andersom willen stellen, dat de gemeente juist naar de locaties gaat waar een voedselbank of kledingbank zit. Om deze crisis aan te pakken is samenwerking heel belangrijk. En dat kan bijvoorbeeld in de vorm van WIJ-teams die op deze locaties de contacten aan gaan. Om daarmee de vinger te leggen op de plekken waar hulp essentieel is.”

“Mijn oproep zou zijn om de koppen bij elkaar te steken”

Het raadslid hoopt dat het idee raadsbreed wordt omarmd: “Alle fracties moeten er samen achter gaan staan. Je hebt het over een maatschappelijk initiatief, waarbij politici ook boven de partij moeten gaan staan. Er is een probleem, en dat pakken we samen aan, waarbij het even niet moet gaan om kleuren en rugnummers. Mijn oproep zou dan ook zijn om als politiek samen de koppen bij elkaar te steken, en om in gezamenlijkheid op te gaan trekken. Om samen met de organisaties uit het maatschappelijk middenveld een plan te maken. Geen moeilijke dingen, maar dat het snel en in gezamenlijkheid tot uitvoer kan worden gebracht, zonder bureaucratie, zonder schotten.”

“Je hebt het over een samenleving binnen een samenleving”

Op de vraag of voor iedereen duidelijk is hoe ernstig de situatie is, zegt het raadslid: “Je hebt het over een samenleving binnen een samenleving. Er zijn gezinnen die de afgelopen week genoten hebben van een wintersportvakantie in de Alpen. Helemaal prima. Maar er is ook een groeiende groep gezinnen die überhaupt niet op vakantie kan. Maar daar lopen ze niet mee te koop. Het is ook een onderwerp dat omgeven wordt door schaamte. In mijn voorstel richt ik mij nu op de politiek, maar ook als maatschappij kunnen we natuurlijk heel veel voor elkaar krijgen. Het zou geweldig zijn als er een brede beweging op gang komt, waardoor we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. En gelukkig gebeurt er al heel veel goeds, maar nogmaals, het zwaartepunt moet echt nog komen.”

Verslaggever Johannes Rienks sprak met Natascha Snoek van kledingbank De Zeecontainer: