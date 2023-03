Stadse filmmaker reist af naar Amerika voor Filmapalooza: “Best wel een beetje zenuwachtig”

nieuws

De crew van de film 'Hap' op de foto. Foto: ingezonden

De Stadse filmmaker Danny Zwols vertrekt zondag naar Los Angeles om daar Filmapalooza bij te wonen. Op het festival worden twee films vertoond van de filmmaker.

Hoi Danny! Volgens mij staat het vliegtuig al op het punt om te vertrekken hè?

“Klopt. We vertrekken om 10.00 uur en hopen later vandaag aan te komen in Los Angeles. Het festival Filmapalooza begint komende woensdag. De komende dagen gaan we ons installeren en gaan we alvast een beetje de stad verkennen. Ik heb er ontzettend veel zin in, maar ik ben ook wel een beetje zenuwachtig. Filmapalooza is een plek waar veel talant op af gaat komen, en onze films door een professionele jury beoordeeld gaan worden.”

Dat je naar Los Angeles mag dat heeft alles te maken met het 48 Hour Film Project Groningen …

“Daar hebben we in oktober aan meegedaan. Zelf heb ik jarenlang in de commerciële sector gewerkt. Ik ben wel eens onderdeel van een team geweest dat een film maakte toen 48 Hour nog vanuit Leeuwarden opereerde. Maar niet meer dan dat. De editie van afgelopen jaar was de eerste in Groningen, en daar heb ik samen met een groep mensen aan meegedaan. Doordat het in Groningen plaatsvond heb ik als het ware de stap gemaakt naar het regiseren van films en documentaires. Ik had in oktober nog maar weinig ervaring. Het was eigenlijk de eerste keer. En dat het vervolgens zo goed ontvangen zou worden, dat had ik echt niet verwacht.”

Bij het 48 Hour Film Project maak je in 48 uur een film …

“Dat klinkt als heel veel tijd, maar je komt echt uren tekort. Wij hebben in die dagen de film ‘Hap’ gemaakt. Het gaat over een gelauwerde regisseur die al maanden op zoek is naar de perfecte hap van een eierbal voor een eierballencommercial. Maar als hij op een ochtend de juiste hap vindt, dan weet hij niet meer wie er gehapt heeft. Dat is in een notendop waar de film over gaat. Uiteindelijk bleek dat we voor veertien prijzen genomineerd waren en dat we uiteindelijk zeven awards in ontvangst mochten nemen.”

En dat was het begin …

“Dat kun je wel zeggen. Zulke 48 Hour Film Project worden over de hele wereld georganiseerd. Doordat we wonnen kregen we de mogelijkheid om het op te nemen tegen andere teams. Dus in december hebben we opnieuw een korte film gemaakt. Die film draagt de titel ‘Tandem’. En ook die film werd goed ontvangen en zat bij de beste vijftien. Beide films worden vertoond de komende dagen vertoond op Filmapalooza en daarbij kregen we uiteraard een uitnodiging om daar naar toe te gaan.”

Dat lijkt me heel spannend …

“Ik heb mezelf voorgenomen om de komende dagen alles stapje voor stapje te gaan beleven. Eerst de reis. En dan bouwen we het daarna langzaam op. En waar ik gewoon heel veel zin in heb, is dat ik er waarschijnlijk heel veel mensen ga ontmoeten. Tijdens het festival worden er films vertoond maar zijn er bijvoorbeeld ook workshops en je kunt er netwerken. Heel veel jonge talenten die iets met films hebben die zijn daar te vinden. En zaterdag vindt dan de apotheose plaats met het vertonen van onze films waarbij een jury ook de beoordeling bekend maakt. Daarbij hebben we een kans dat onze films doorgaan naar het grote filmfestival van Cannes.”

Wanneer ben je de komende dagen tevreden?

“Weet je, ik ben nu al tevreden. Wat ik al vertelde. Ik heb de commerciële sector vaarwel gezegd en ben sinds kort actief in de filmwereld. Dat het gelijk allemaal zo goed uitpakt, dat is geweldig. Dat is een hele grote beloning. En voor de duidelijkheid, ik doe dit niet alleen. Ik maak de films samen met een team. Ik zit ook niet alleen in het vliegtuig. Nog een aantal anderen zijn ook mee. En de ervaring die ik de komende dagen op ga doen, ja, dat is spannend, maar ook super leuk. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in, en uiteraard houd ik jullie op de hoogte van mijn belevenissen aldaar.”

Verslaggever Mirthe Klootwijk sprak in oktober met Danny Zwols: