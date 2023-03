Stadjer Theo Grömmel krijgt lintje op Schiermonnikoog

nieuws

Foto via Gemeente Schiermonnikoog

Burgemeester Ineke van Gent reikt vrijdagmiddag, namens ambtgenoot Koen Schuiling, een koninklijke onderscheiding uit aan de in Groningen woonachtige Theo Grömmel.

Grömmer werd benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet voor de hardloopsport in Noord-Nederland. De Stadjer werd specifiek geëerd voor zijn werk als drijvende kracht achter de Monnikenloop op Schiermonnikoog. Daarom kreeg Grömmel de versierselen opgespeld in het gemeentehuis van het eiland. Grömmel neemt na de editie van 2023 afscheid van zijn werk bij het hardloopevenement op het eiland. Volgend jaar wil Grömmel zelf meedoen aan de loop.

Naast de Monnikenloop is Grömmel al jaren als vrijwilliger actief bij onder andere de organisatie van bij de 4Mijl van Groningen, Nacht van Groningen, Plantsoenloop en Bommen Berendloop. Ook heeft hij zich ingezet voor de Stadsparklopen, Road to Rotterdam trainingslopen, Start-to-Run loopclinics, de Grolloop en de Ambtenarenloop.