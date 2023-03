Stadjer langer in voorarrest op verdenking van gewelddadige gewapende overvallen

nieuws

Foto: Rechtspraak.nl

De Stadjer die eind december werd opgepakt voor betrokkenheid bij een gewelddadige overval in een woning aan de Emmastraat in Vlaardingen, blijft langer achter slot en grendel. De dertigjarige man wordt ook verdachte van een gewapende overval in een woning aan de Anreep in Assen.

Dat melden RTV Noord en RTV Drenthe dinsdagmiddag.

De Stadjer is één van de zeven verdachten die vastzitten voor betrokkenheid bij de overvallen. Het OM denkt dat beide overvallen in verschillende samenstellingen werden gepleegd. De man uit Groningen ontkent echter alle betrokkenheid.

Bij de overval in Vlaardingen bond het stel een getrouwd stel vast onder dreiging van vuurwapens. Vervolgens gingen de overvallers op zoek naar roofgoed en gingen er met dure designer-tassen, horloges en een geldbedrag vandoor.

In Assen maakten de overvallers het nog bonter. Ook hier werden de bewoners vastgebonden en geblinddoekt, maar besloten de overvallers ook om één bewoner te overgieten met een brandbare stof. De overvallers waren lang bezig in deze woning, omdat ze tevergeefs probeerden een kluis in de woning te kraken.