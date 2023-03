Stadjer die motoragent aanreed op A7 blijft voorlopig vast; politie moet achtervolging in kaart brengen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 27-jarige Groninger, die in de nacht van 5 op 6 januari een motoragent zwaar verwondde door hem aan te rijden op de afrit van de A7 bij Hoogkerk, blijft vastzitten totdat zijn proces halverwege juni inhoudelijk begint.

Dat werd dinsdagmiddag beslist in de Groningse rechtbank, zo meldt het Dagblad van het Noorden. Voordat de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de man kan beginnen, moet de politie nog wel meer duidelijkheid bieden over het verloop van de achtervolging waarin de aanrijding plaatsvond. Daar vroeg de advocaat van de Stadjer om. De politie moet ook inzage bieden in het portofoonverkeer tijdens de achtervolging.

De Stadjer wordt er door het OM van verdacht de motoragent opzettelijk te hebben aangereden, nadat hij aan de politie wilde ontkomen op de A7 bij Hoogkerk. De motoragent raakte door deze aanrijding zwaargewond. De automobilist reed na de botsing spookrijdend door op de A7. Enige tijd later werd de man, na waarschuwingsschoten, aangehouden op het Hoendiep.

De man was nog geen dag op vrije voeten. Eerder op de dag verliet hij een politiecel, waar hij vastzat voor zijn mogelijke betrokkenheid bij een misdrijf waarbij een vuurwapen werd gebruikt. Daarvoor werd de Stadjer een dag eerder aangehouden op het Damsterdiep. Daarbij werd een waarschuwingsschot gelost.

De Stadjer stelde dinsdagmiddag spijt te hebben van zijn actie, maar liet wel weten de agent niet met opzet te hebben aangereden.