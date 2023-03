Stadjer aangehouden voor illegale kunstwerkjes in Dokkum

nieuws

Foto: Politie Basisteam Noordoost Fryslan via Facebook

Agenten in Dokkum hebben maandagavond een man uit Groningen aangehouden, omdat hij meerdere graffiti-kunstwerken maakte in de Friese plaats.

Volgens de eenheid Noordoost Friesland van de politie zag een getuige de man rond maandagavond zijn kunstzinnigheid met een spuitbus tot uiting brengen op een prullenbak op de Bargemerk in de Friese stad. Toen de politie aankwam, was de Groninger net bezig met een nieuwe creatie op een informatiezuil van Arriva.

De Groninger werd aangehouden en zijn spuitbussen zijn in beslag genomen. De eigenaren van het straatmeubilair waarop de Groninger bezig was met de straatkunst, hebben inmiddels aangifte gedaan. De politie vermoedt dat het niet voor het eerst is dat de Stadjer in Dokkum actief was met graffiti. Mogelijk volgen er daarom meer aanklachten.