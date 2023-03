Stadjer (31) veroorzaakte dwarslaesie bij vermeend pedofiel; twee jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist

nieuws

rechtbank

Een 31-jarige man uit Groningen gaat, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, zeker twee jaar achter de tralies. De ex-marinier zou een plaatsgenoot een dwarslaese hebben bezorgd door klappen op het hoofd, omdat hij onterecht dacht dat het slachtoffer een pedofiel zou zijn.

Dat melden RTV Noord en DvhN donderdagmiddag.

Naast twee jaar onvoorwaardelijke celstraf eist het OM ook een jaar voorwaardelijk cel tegen de Stadjer. Daarnaast wil justitie dat de oud-militair onder toezicht komt te staan en zich laat behandelen. De man zou kampen met PTSS en daardoor verminderd toerekeningsvatbaar zijn.

Het incident vond plaats in de late uren van 15 en 16 juni vorig jaar. Het 66-jarige slachtoffer zat ten tijde van het incident in een hondenkooi op het Stadsnomendenterrein aan de Gideonweg, waar hij een SM-relatie had met een 21-jarige vrouw. De vriend van deze meesteres, een 27-jarige man uit Groningen, zou de marinier hebben gebeld met het verhaal dat het slachtoffer en pedofiel zou zijn. Daarop reed de ex-marinier en tatoeëerder naar de Gideonweg, zette een masker op en sloeg het slachtoffer meermaals in het gezicht.

Het verhaal over de pedofilie van het slachtoffer bleek niet te kloppen. De 31-jarige Stadjer betuigde dan ook spijt en stelde dat hij, in combinatie met opgekropte woede door de PTSS, uit de tent werd gelokt door de 27-jarige medeverdachte. Het OM acht ook deze man en zijn vriendin deels schuldig aan het incident, wat ervoor zorgde dat het slachtoffer nooit meer kan lopen. De mannelijke medeverdachte hoorde achttien maanden cel tegen zich eisen. Zijn vriendin de meesteres moet volgens het OM een jaar celstraf krijgen.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak tegen de verdachten.